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Tokayev'den İstanbul'daki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Tokayev'den İstanbul'daki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki asırlık dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığın sarsılmaz bağları temelinde, Kazakistan'ın Türk halkına her zaman destek olarak gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit ediyorum."

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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