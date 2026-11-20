Tokat Zile'de trafik kazasında ölen Demircan çifti Haremikışla'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Zile ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Elif ve Ahmet Demircan çiftinin cenazesi Haremikışla köyünde toprağa verildi. Hastanedeki işlemlerin ardından köye getirilen çift için cenaze namazı kılındı ve cenazeler köy mezarlığına defnedildi.
Tokat'ın Zile ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden, Elif ve Ahmet Demircan çiftinin cenazesi toprağa verildi.
İlçede meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Demircan çiftinin cenazeleri hastanedeki işlemlerinin ardından Haremikışla köyüne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.
Zile'den Alaca yönüne giden Y.D. (49) idaresinde 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile B.D. (44) yönetimindeki 60 ABS 496 plakalı pancar yüklü tır, Büyükkarayün mevkisinde çarpışmış, kazada kamyonette bulunan Ahmet Demircan (76) olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Elif Demircan (73) ise hastanede yaşamını yitirmişti.