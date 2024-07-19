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Tokat Yeşilyurt'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Edildi

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ve müftülük personeli tarafından cuma namazı çıkışı aşure ikramında bulunuldu. Toplamda 750 kişiye aşure dağıtıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Yeşilyurt Müftülüğünce Merkez Cami önünde kurulan stantta, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ve müftülük personeli tarafından cuma namazı çıkışı aşure ikramında bulunuldu.

Ekipler tarafından 750 kişiye aşure ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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