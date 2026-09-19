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Tokat Yeşilyurt'ta Gaziler Günü'nde Kaymakam Altın ve Başkan Yılmaz çelenk sundu

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Tokat Yeşilyurt'ta Gaziler Günü'nde Kaymakam Altın ve Başkan Yılmaz çelenk sundu
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Tokat Yeşilyurt'ta 19 Eylül Gaziler Günü'nde Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu. Altın, gazilere minnet ve şükran duyduklarını, hayatta olan gazileri saygı ve şükranla andıklarını söyledi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.

Kaymakam Altın, burada yaptığı konuşmada, gazilere minnet ve şükran duyduklarını vurgulayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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