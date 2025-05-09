Tokat ve Sivas'ta Araç Hırsızlığı Operasyonu: 7 Tutuklama
Tokat ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda çalıntı ve şasi numarası değiştirilmiş 30 araç ele geçirildi. 7 kişi tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.
7 TUTUKLAMA
Tokat ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda çalıntı ve şasi numarası değiştirilmiş 30 araç ele geçirilirken, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen S.E., M.S., S.Y., U.U., A.Y., A.C. ve M.K. tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel