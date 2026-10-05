Tokat Valisi, Turhal Şeker Fabrikası'nda gazdan etkilenen 45 işçiyi ziyaret etti

VALİ KÖKLÜ: 45 KİŞİ ETKİLENDİ

Tokat Valisi Adullah Köklü ve İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağından sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazından etkilenen işçileri Turhal Devlet Hastanesinde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Köklü, "Turhal Şeker Fabrikamızda bugünkü karbonmonoksit zehirlenmesiyle ilgili hastalarımızı ziyaret ettik. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor. 45 kişi etkilendi. 45 kişinin 35'inin durumu iyi diyebileceğimiz düzeydedir. 10 kişinin durumu ise orta derecededir. Entübede olan bir kişi vardı, o da normal hale döndü. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı