Tokat Valisi Köklü, Kelkit Çayı'ndaki taşkın önlemlerini denetledi

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar'da Kelkit Çayı'nda su taşkınına karşı alınan önlemleri yerinde inceledi. Kılıçkaya Barajı'ndaki su yoğunluğuna dikkat çeken Köklü, vatandaşları uyarılara duyarlı olmaya çağırdı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kelkit Çayı'ndan su taşmaması için bölgede bulunan görevlileri ziyaret etti.

Köklü, Niksar ilçesinde Hamidiye Mahallesi'nde su taşkınına karşı önlem alan ekipleri ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan'dan bilgi aldı.

Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı Kılıçkaya Barajı'nda su yoğunluğu oluştuğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı, güvenlik teşkilatlarımız ve kaymakamlarımız uyarıyor. Çalışmalara yerinde refakat ediyoruz. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. İnşallah kazasız belasız atlatacağız. Vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyorum. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
