Tokat Valisi Köklü, kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sevindik köyündeki ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Köklü, ekiplerinin sahada canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Genel sekreterleri, müdürleri, operatörleri ve tüm çalışma arkadaşlarıyla sahada olduklarına işaret eden Köklü, "Bu zorluğun yanında güzel bir tarafı da var. Tokat'ın eşsiz kış manzarası içinde hizmet etmek, bu güzelliği yaşayarak çalışmak ayrı bir keyif." ifadesini kullandı.

İl Özel İdaresinin 90 araç ve 168 personelle 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Köklü, il genelinde yaklaşık 5 bin kilometreyi bulan yol ağı, 616 köy, 11 ilçe ve merkez dahil olmak üzere 12 noktada kesintisiz hizmet verildiğini kaydetti.

Toplamda 52 iş makinesi, 38 servis aracı olmak üzere 90 araç ve 168 personel ile Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla görev başında bulunuyor.