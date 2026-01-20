Haberler

Tokat Valisi Köklü, kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti

Tokat Valisi Köklü, kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Valisi Abdullah Köklü, karla mücadele çalışmaları yürütmekte olan İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Köklü, ekiplerin özverili çalışmaları ve Tokat'ın kış manzarasını deneyimlemenin keyfi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sevindik köyündeki ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Köklü, ekiplerinin sahada canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Genel sekreterleri, müdürleri, operatörleri ve tüm çalışma arkadaşlarıyla sahada olduklarına işaret eden Köklü, "Bu zorluğun yanında güzel bir tarafı da var. Tokat'ın eşsiz kış manzarası içinde hizmet etmek, bu güzelliği yaşayarak çalışmak ayrı bir keyif." ifadesini kullandı.

İl Özel İdaresinin 90 araç ve 168 personelle 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Köklü, il genelinde yaklaşık 5 bin kilometreyi bulan yol ağı, 616 köy, 11 ilçe ve merkez dahil olmak üzere 12 noktada kesintisiz hizmet verildiğini kaydetti.

Toplamda 52 iş makinesi, 38 servis aracı olmak üzere 90 araç ve 168 personel ile Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla görev başında bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

Bayrağımıza yapılan saldırıya zehir zemberek tepki
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Küçücük şehirde 125 milyon liralık dev operasyon
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Küçücük şehirde 125 milyon liralık dev operasyon
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı

Bakanlıktan kritik uyarı: Kar ve fırtına yolda
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım