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Tokat Valiliği Yeni Hizmet Binası İhalesi 13 Ocak'ta Yapılacak

Tokat Valiliği Yeni Hizmet Binası İhalesi 13 Ocak'ta Yapılacak
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Tokat Valiliği, geçtiğimiz yıl yıkımı yapılan yeni hizmet binasının inşaat ihalesini 13 Ocak'ta gerçekleştirecek. Yeni bina, 9 bin 502 metrekare alanda, 4 katlı olarak inşa edilecek ve içerisinde çeşitli vali yardımcılıkları ve müdürlükler yer alacak.

Tokat Valiliği yeni hizmet binası inşaatının ihalesinin 13 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yıkımı yapılan ve aynı yere yeniden inşa edilecek yeni valilik binasının ihalesi süreci başladı.

Toplam 9 bin 502 metrekare alan üzerine yapılacak yeni valilik binası 4 katlı olacak. Binada 4 vali yardımcısı ile Özel Kalem, Basın ve Halkla İlişkiler, Yazı İşleri, İdari Hizmetler Şube, Açık Kapı Şube, Bilgi İşlem, İl Planlama ve Koordinasyon, İdari ve Denetim, Hukuk İşleri Şube, İl Sosyal Etüt ve Proje, İl Sivil Toplumla İlişkiler, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Ticaret, Bilim Teknoloji ve Sanayi müdürlükleri ile Tüketici Hakem Heyeti hizmet verecek.

Binada 150 kişilik 2 toplantı salonu da yer alacak.

İhale, Tokat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 13 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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