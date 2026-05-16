Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın nedeniyle araziler su altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Yeşilırmak Nehri ve dereler taştı. Hamide, Kızkayası köyleri ile birçok mahallede araziler su altında kaldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı bölgede incelemelerde bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen taşkın sonucu arazilerde su baskını yaşandı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak Nehri ile Karasu ve Hotan derelerinin geçtiği bölgelerde taşkın meydana geldi.

İlçeye bağlı Hamide ve Kızkayası köyleri ile Hamam, Borsa, Çevlikler, Varvara ve Gaziosmanpaşa mahalleleri taşkından etkilendi, araziler su altında kaldı.

Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ile Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, ilgili kurum müdürleriyle taşkın yaşanan bölgelerde inceleme yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
