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Tokat'tan kısa kısa

Tokat'tan kısa kısa
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.

Başçiftlik Kaymakamlığı önünde yapılan törenle bir kamyon ve bir kepçenin teslimi gerçekleştirildi.

Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Özel İdare Müdürü Selvet Şen, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er ve daire amirleri katıldı.

Başçiftlik'te yol kenarındaki ağaçların kesim ve budaması yapıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ana yol kenarında bulunan ve araçların görüş mesafelerine engel teşkil eden ağaçların kesim ve budama işlemi gerçekleştirildi.

Başçiftlik-Reşadiye yolu güzergahında ilçe çıkışı ana yol kenarında bulunan ağaçların araçların görüş mesafesini kısıtladığı ve olası kazalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle Başçiftlik Belediyesi tarafından arazi sahipleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ağaçların kesim ve budama işlemi gerçekleştirildi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, "İlçemizin Reşadiye güzergahında bulunan birçok ağaç aşırı dallanma ve büyüme sonucunda yolda görüş mesafesini engellediği yolunda aldığımız şikayetler neticesinde, arazi ve ağaç sahipleri ile görüşme gerçekleştirerek ağaçların kesim ve budama işlemini gerçekleştirdik. Hem görüntü kirliliği ortadan kalktı hem de yolun görüş mesafesi sorunu ortadan kalmış oldu" diye konuştu.

-Erbaa Özel İdare Müdürlüğüne 4 yeni araç alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 4 yeni araç alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende 1 greyder, 1 loader ve 2 adet kazıcı yükleyici teslim alındı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Başara, yaptığı açıklamada, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Tokat Valimiz Sayın Abdullah Köklü'ye, Anayasa Komisyonu Başkanımız ve Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'a, milletvekillerimiz Sayın Mustafa Arslan ve Sayın Cüneyt Aldemir'e, Kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demirayak'a, İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Ali İhsan Gürel'e, Genel Sekreterimiz Sayın Ahmet Kayhan'a, İl Genel Meclis üyelerimize, Tokat İl Özel İdaresi yöneticilerine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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