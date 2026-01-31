Haberler

Sümmani Yılmaz, Türk Bayrağına Saygısızlığa Tepki İçin Atıyla Yolculuğa Çıktı

Güncelleme:
Tokat'tan Amasya'ya Türk bayrağıyla at üzerinde gelen Sümmani Yılmaz, bayrağa yapılan saygısızlıkları protesto etmek için yola çıktığını ifade etti. Yılmaz, İstanbul'a kadar sürecek olan yolculuğunda tarihi asker kıyafeti giyerek ve elinde Türk bayrağı ile Amasya sokaklarında dolaştı. Protestonun amacının Türk bayrağına yapılan saygısızlıklara dikkat çekmek olduğunu belirtti.

TOKAT'tan Amasya'ya at üzerinde gelen Sümmani Yılmaz (36), elindeki Türk bayrağıyla şehir turu attı. Türk bayrağına yapılan saygısızlığı protesto etmek için yola çıktığını söyleyen Yılmaz, yolculuğunun İstanbul'a kadar süreceğini ifade etti.

Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlığa tepki göstermek isteyen Sümmani Yılmaz, yağışlı havaya aldırmadan atı Rüzgar ile Tokat'tan Amasya'ya geldi. Tarihi asker kıyafeti ve elinde Türk bayrağı ile Amasya sokaklarında atıyla birlikte dolaşan Yılmaz, amacının Türk bayrağına yönelik saygısızlığa dikkat çekmek olduğunu söyledi. Protestoya memleketi Tokat'tan başlayan Yılmaz, Amasya'nın ardından yolculuğunu İstanbul'a kadar sürdüreceğini dile getirdi.

At üzerinde yaptığı yolculuk ile Türk bayrağına yapılan saygısızlığı protesto ettiğini ifade eden Yılmaz, "Son hadiseye göre Türk bayrağımıza sürülen kirli elleri protesto etmek için 'bozkurt yurdumda çakalların işi ne var' diye at üstünde bayrakla geziyorum. Kendim Tokatlıyım. 2 gün önce Tokat'taydım, Kirli ellerini sürenlere özellikle mesaj gönderiyorum. Bu bayrağın altında Alevi, Kürt, Türk, Çerkez herkes yaşıyor. Buna herkes saygı duyacak. Bu bayrak bizim şehitlerimizin kanıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
