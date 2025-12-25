Haberler

Turhal'da Eğlence Merkezinde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Turhal'da Eğlence Merkezinde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında Melis Buse Sayar hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmekte zorlandı.

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında, Melis Buse Sayar hayatını kaybetti.

Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyü yakınlarında bulunan bir eğlence merkezinde, mekan kapandıktan sonra dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, eğlence merkezinde kalan Melis Buse Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! 'Torununu organ mafyasına satarım' demiş

Kan donduran bir iddia daha! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş
Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Görür görmez polisi aradı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler