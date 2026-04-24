Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıya adli kontrol

Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.S, A.D, A.A, G.Ş, A.H, Y.K, M.M. ve B.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

