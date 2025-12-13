Tokat'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte yüksek kesimlerdeki soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Almus ilçesinin bazı kesimlerindeki köy ve yaylalar da kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.