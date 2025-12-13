Tokat'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Hava sıcaklığı 10 dereceye ulaştı, ancak Almus ilçesindeki köy ve yaylalar karla kaplandı.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte yüksek kesimlerdeki soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.
Almus ilçesinin bazı kesimlerindeki köy ve yaylalar da kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel