Tokat'ta Yolda Bulunan Leylek Kurtarıldı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, ayağına ip dolanan bir leylek, vatandaşlar tarafından kurtarılarak yeniden uçmasına yardımcı olundu. Leyleği bulan iki arkadaş, ipleri kestikten sonra leyleğin uçtuğunu görünce mutlu oldular.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ayağına ip dolanan leylek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sulusaray ilçesi yakınlarında Erdem Şahin ve arkadaşı Abdurrahman Çoban, yol kenarında ayağına ip dolanan bir leylek bulunduğunu gördü.

Şahin ve Çoban, leyleği ipten kurtararak yeniden uçmasını sağladı.

Erdem Şahin, gazetecilere, Yeşilyurt ilçe merkezinde bulunan iş yeri için malzeme almak için arkadaşı Abdurrahman Çoban ile Yozgat'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

Sulusaray ilçesi yakınlarında yolda bir leylek görünce durduklarını anlatan Şahin, "Leyleğin yürümesinde bir sıkıntı olduğunu fark edip araçtan indik. Yaklaşınca ayağına balya iplerinin dolaştığını gördüm. Yakalamaya çalıştık ama biraz bizi yordu. İki ayağına da dolaşan ipleri bıçakla keserek leyleği kurtardık. Kısa sürede uçup gitti. Biz de mutlu olduk." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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