Haberler

Tokat'ta Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen dondu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Soğuk hava etkisi altındaki Tokat'ta, Yeşilırmak nehrinin yüzeyi kısmen buz tuttu. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Bazı vatandaşlar buz tutan ırmak kenarında fotoğraf çektirdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Tokat'tan geçen Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Köprübaşı mevkisindeki yüzeyi buzla kaplandı.

Yüzeyi buz tutan ırmak kenarında bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Kentte hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek