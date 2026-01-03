Tokat'ta Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen dondu
Soğuk hava etkisi altındaki Tokat'ta, Yeşilırmak nehrinin yüzeyi kısmen buz tuttu. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Bazı vatandaşlar buz tutan ırmak kenarında fotoğraf çektirdi.
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Tokat'tan geçen Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu.
Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Köprübaşı mevkisindeki yüzeyi buzla kaplandı.
Yüzeyi buz tutan ırmak kenarında bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Kentte hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel