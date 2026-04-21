Tokat'ta Yeşilay'ın tanıtımı yapıldı

Artova ilçesinde Yeşilay Tokat Şubesi tarafından okullarda ve sağlık kurumlarında bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenirken, sağlık çalışanlarına da kumar bağımlılığı üzerine bilgiler aktarıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde okullarda Yeşilay'ın tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Artova Meslek Yükekokulu Genç Yeşilay gönüllüleri ile "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında Gazipaşa Ortaokulu 7 sınıf öğrencilerine Yeşilay'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

Bağımlılıklardan korunma ve pasif içicilik konularında farkındalık oluşturduğu eğitimin ardından halat çekme, ip atlama ve yüz boyama etkinlikleriyle öğrenciler keyifli anlar yaşandı.

Sağlık çalışanlarına Yeşilay tanıtıldı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sosyal hizmet uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından Tokat Devlet Hastanesinde görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanlarına yönelik, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Programı kapsamında kumar bağımlılığı eğitimi ve YEDAM tanıtımı yapıldı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve doğru yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
