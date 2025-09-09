Tokat'ta Yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hasta kabulüne başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımı tamamlanan Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, merkezin hizmet vermeye başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Sulusaray ilçemizde, kaplıca suyu ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini buluşturacak olan 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkez, sadece modern tıbbi cihaz ve donanımlarıyla değil, aynı zamanda Sulusaray'ın şifalı kaplıca suyunu sağlık hizmetleriyle bütünleştirmesi bakımından da ülkemizde örnek teşkil edecek bir yatırımı ifade etmektedir. Burada hem bilimsel bilgi hem de doğanın şifası, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak bizler, sağlık alanında güçlü bir vizyonla hareket ediyoruz. Amacımız, bölgemize ve ülkemize nitelikli sağlık hizmeti sunmak, aynı zamanda öğrencilerimize ve sağlık profesyonellerimize uygulamalı eğitim imkanları sağlamaktır. Bu yeni merkezimiz, Tokat'ın sağlık turizmine de büyük katkı sağlayacak, şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecektir. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin, şifa arayan hastalarımıza sağlık, bölgemize bereket, ülkemize ise gurur vesilesi olmasını diliyorum."