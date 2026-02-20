Tokat merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama
Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonda Tokat'ta 10, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, çeşitli dokümanlar ile ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.