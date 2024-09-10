Tokat'ta Yangında İş Yerinde Hasar Meydana Geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında poşet satan bir iş yerinde hasar meydana geldi. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tokat'tın Niksar ilçesinde çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Cepnibey Mahallesi Belediye Sokak üzerinde poşet satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.