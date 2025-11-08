Tokat'ta Yangın Faciası: Görme Engelli Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında, görme engelli kişi yaşamını yitirdi.

Yenidağiçi köyünde Kemal Uçar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yapılan incelemede, ev sahibinin oğlu görme engelli İlhami Uçar'ın (44) hayatını kaybettiği belirlendi.

Uçar'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın sonucu ev de kullanılamaz hale geldi.