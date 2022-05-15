Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi - Haberler

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Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi

AA - Erol Yıldız - Güncel
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Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Alişan Diktaş Caddesinde Nihat Alkan'a ait kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bu arada iş yerinin pazar günü olması dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.

AA / Erol Yıldız - Güncel

İtfaiye, Yangın, Erbaa, Tokat, Güncel, Haberler

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