Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi - Haberler

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Alişan Diktaş Caddesinde Nihat Alkan'a ait kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bu arada iş yerinin pazar günü olması dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.