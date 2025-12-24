Tokat'ta çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir eğlence yerinde çıkan yangında M.B.S. adlı kadın hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Tokat-Turhal kara yolunda, ilçeye bağlı Çaylı köyü yakınlarında bulunan eğlence yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar jandarma ve Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, M.B.S. hayatını kaybetti.
Kadının cesedi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel