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Tokat'ta yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri 4 saat boyunca mücadele etti. Yangında yaralanan olmadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Beşdere köyünde Salice Çoban'a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu arada yangın, yakında bulunan Muzaffer Çoban ve Şerafettin Çoban'ın evlerine sıçradı.

Reşadiye, Almus, Niksar belediyeleri itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Beşdere köyü Muhtarı Niyazi Tuttu, AA muhabirine, "Köyümüzde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan kimse olmadı." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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