Tokat'ta yalnız yaşayan kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi Dağdelen Küme Evleri'nde, Adil Kaya'ya (72) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, evde yalnız yaşayan Kaya, hayatını kaybetti.