Vatandaşlara Çanakkale şehitleri anısına yemek ikramı

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Osmangazi Mahallesi Muhtarlığı hizmet binası önünde muhtarlık ve hayırseverlerin katkılarıyla Çanakkale şehitlerini anmak için hazırlanan 2 bin 500 kişilik etli pilav ve üzüm hoşafı, vatandaşlara dağıtıldı.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Adıgüzel, şehitler anısına muhtarlar, iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yemek hazırladıklarını belirterek, "Menüde bulunan hoşafı tekrarlayalım, analım istedik. Milletimizin milli bağlarını hatırlatmak için yaptık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize saygılar sunuyoruz." dedi.