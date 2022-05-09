Tokat'ta Vakıflar Haftası kutlanıyor

TOKAT (AA) - Tokat'ta Vakıflar Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Kılınç, Vakıflar Haftası etkinliklerinin bir hafta süreceğini söyledi.

Kılınç, daha sonra Vali Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret ederek, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.