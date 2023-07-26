Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
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Tokat'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine harekete geçerek aracı takibe aldı. Yapılan aramada, otomobilin bagaj kapağındaki döşeme içine zulalanmış 504,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tokat'a uyuşturucu madde getireceği istihbaratını edindiği aracı takibe aldı.
Kentte durdurulan otomobilde, narkotik köpeği "Hernandes"in desteğiyle arama yapıldı. Otomobilin bagaj kapağındaki döşeme içine zulalanmış 504,5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kimliği açıklanmayan şüpheli araç sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.