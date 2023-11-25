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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 950,98 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

TOKAT'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına 4 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 950,98 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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