Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen koordineli çalışmada, il dışından gelen bir araçta arama yapıldı.

Aramada uyuşturucu nitelikli 55 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücü S.A, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeyi temin edip gönderen ve alıcı olan 4 şüpheli de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, S.U. ve Y.P. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.