Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1 ruhsatlı av tüfeği, 10 kalaşnikof fişeği, 0,8 gram esrar, 5 cep telefonu ve 787 sentetik hap ele geçirildi.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda 1 ruhsat av tüfeği, 10 kalaşnikof fişeği, 0,8 gram esrar, 5 cep telefonu, 787 sentetik hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.