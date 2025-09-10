Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 kök kenevir ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
