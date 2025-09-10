Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 kök kenevir ele geçirildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kök kenevir ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
