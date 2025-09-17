Haberler

Tokat'ta Uçuruma Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde S.Ç. idaresindeki otomobil, Ardıçlı köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.Ç. idaresindeki 60 NH 643 plakalı otomobil, Ardıçlı köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
