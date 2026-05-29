Tokat'ta çaya düşüp kaybolan 2 genç, üç ayrı koldan aranıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında triportörle gezerken suya düşen 4 kişiden 2’si kendi çabasıyla kurtulurken, İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları havadan, karadan ve sudan devam ediyor.

Olay, dün 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22) kullandıkları 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı. Gezdikleri sırada suyun kenarına inip, burada fotoğraf çektirmek isteyen 4 kişi, triportörle birlikte suya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

KRİZ MASASI KURULDU

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kaybolan 2 genç için AFAD, Jandarma, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken; bölgeye Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi. Gençlerin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta gençlerin triportörün üstünde oturarak poz verdikleri görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

