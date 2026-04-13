Tokat'ta traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, traktörden düşen Mustafa G. (15) ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay, Malum Seyit Mahallesi'nde meydana geldi.
O.K. (21) idaresindeki 60 AEL 723 plakalı traktörde bulunan Mustafa G. (15), Malum Seyit Mahallesi'nde araçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Mustafa G, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa G, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu