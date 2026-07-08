Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
Tokat'ın Çördük köyünde traktör kullanan dedesinin kucağında dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki Abdullah Ş., traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çördük köyünde traktör kullanan H.Ş'nin (58) kucağındaki 5 yaşındaki torunu Abdullah Ş. dengesini kaybederek düştü.
Traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu