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Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

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Tokat'ın Çördük köyünde traktör kullanan dedesinin kucağında dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki Abdullah Ş., traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çördük köyünde traktör kullanan H.Ş'nin (58) kucağındaki 5 yaşındaki torunu Abdullah Ş. dengesini kaybederek düştü.

Traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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