Tokat'ta Traktör Devrildi: İki Kişi Ağır Yaralı

TOKAT'ta tarlaya devrilen traktördeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Topçam Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İ.K.'nin (67) kontrolünü yitirdiği 60 KD 720 plakalı traktör, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü İ.K. ve traktörde bulunan E. K. (52) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.