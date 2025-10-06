Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Yaralı
Tokat'ta 67 yaşındaki İ.K. idaresindeki traktör, Topçam Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İ.K. (67) idaresindeki 60 KD 720 plakalı traktör, Topçam Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki E.K. (52) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel