Haberler

Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta devrilen traktörde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

TOKAT'ta tarlaya devrilen traktördeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Topçam Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İ.K.'nin (67) kontrolünü yitirdiği 60 KD 720 plakalı traktör, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü İ.K. ve traktörde bulunan E. K. (52) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zincirlikuyu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde otomobile silahlı saldırı! Ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.