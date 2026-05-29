Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Tokat'ın Almus ilçesinde yayladaki ahırına giden Yaşar Çanta'nın kullandığı traktör devrildi. Ağır yaralanan 61 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Teknecik köyünde, yayladaki ahırına giden Yaşar Çanta'nın (61) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu