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Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Tokat'ın Çerdiğin köyünde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Poyraz Karacalar'ın (17) kullandığı 60 DE 157 plakalı traktör, Çerdiğin köyünde devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü Karacalar, olay yerinde hayatını kaybetti, traktördeki H.D. (17) ise yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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