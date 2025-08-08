Tokat'ta Trafik Kazasında Ölüm Sayısı 4'e Yükseldi

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı kazada Emrah Çelik'in kullandığı otomobilde olduğu öğrenilen Döndü Polat'ın (56) da kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen çiftin ağır yaralanan kızları Elifnur Çelik (3) ile diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.