Tokat'ta Trafik Kazasında Ölüm Sayısı 4'e Yükseldi
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetmişken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Döndü Polat'ın da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Elifnur Çelik ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi'nin tedavisi devam ediyor.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Tokat'ın Zile ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı kazada Emrah Çelik'in kullandığı otomobilde olduğu öğrenilen Döndü Polat'ın (56) da kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen çiftin ağır yaralanan kızları Elifnur Çelik (3) ile diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel