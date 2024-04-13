Tokat'ta trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.
Kentte 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Ferhat Çakmak'ın cenazesi, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Bereketli Beldesi Çakraz Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.
Tokat'ta 10 Nisan'da, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen A. idaresindeki otomobilin çarpıştığı kazada Nazife Çakmak olay yerinde, Ferhat Çakmak da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.