Tokat'ta trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti, ağabeyi ağır yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 23 yaşındaki Mert Öztürk hayatını kaybetti, ağabeyi Volkan Öztürk ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, yol kenarındaki traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Mert Öztürk (23) öldü, yanındaki ağabeyi Volkan Öztürk (35) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Niksar'a bağlı Özalan köyü mevkisinde meydana geldi. Mert Öztürk'ün kontrolünü yitirdiği 60 ADS 358 plakalı otomobil, yol kenarındaki traktör römorkuna çarptı. Mert Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki ağabeyi Volkan Öztürk ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, yaralı Volkan Öztürk'ü Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
