Tokat'ta trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti, ağabeyi ağır yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 23 yaşındaki Mert Öztürk hayatını kaybetti, ağabeyi Volkan Öztürk ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Niksar'a bağlı Özalan köyü mevkisinde meydana geldi. Mert Öztürk'ün kontrolünü yitirdiği 60 ADS 358 plakalı otomobil, yol kenarındaki traktör römorkuna çarptı. Mert Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki ağabeyi Volkan Öztürk ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, yaralı Volkan Öztürk'ü Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.