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Tokat'ta trafik kazası: Anne ve oğul hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

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Tokat'ta anne ile oğlunun öldüğü, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tokat- Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde Ramazan Bayramı'nın 1. günü meydana gelen kazanın görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpışması yer alıyor.

Tokat'ta 10 Nisan'da, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen A. idaresindeki otomobil Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde çarpışmış, Ferhat Çakmak kaldırıldığı hastanede, annesi Nazife Çakmak olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer aracın sürücüsü ile araçlardaki 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar trafik Tokat Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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