Tokat'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve beraberindeki bir kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Karacaören mevkisinde Yunus Emre Cansu'nun kullandığı 60 DE 493 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak devrildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki Ahmet Kaya yaralandı.
Yaralıların tedavisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.