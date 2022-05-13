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Tokat'ta Trafik Haftası kutlandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta Trafik Haftası kutlandı

Tokat'ta Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant ve resim sergisi açıldı.

Stantta, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi, ekiplerin trafik denetimlerinde kullandığı teknolojiler sergilendi.

Jandarma arama kurtarma köpekleri Pika, Varda ve Talan'ın da getirildiği etkinlik, katılımcılardan ilgi gördü.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Tokat, Güncel, Haberler

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