Tokat'ta toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle 15 daire tahliye edildi

Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, sahada yaptıkları detaylı incelemelerde toprak hareketinin konutlar için risk teşkil ettiğini belirledi. Reşadiye Kaymakamlığı koordinesinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında, heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle tehlikesi altındaki 5 binada bulunan, 2'si boş toplam 15 dairenin tahliyesine karar verildi. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirilirken, bölgede yeni bir risk oluşmaması adına toprak kaymasını önlemeye yönelik çalışmalar başlatıldı.

Haber: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı