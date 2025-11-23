Tokat'ta Tır Lastiğinin Patlaması Nedeniyle Yangın Çıktı

Tokat'ta asfalt malzemesi taşıyan tırın lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

M.E.N. idaresindeki Irak'tan Erbaa ilçesine asfalt malzemesi götüren dorse plakası 73 ABF 310 olan tırın lastiği Gaziosmanpaşa Bulvarı SGK İl Müdürlüğü önündeki kavşakta büyük gürültüyle patladı.

Patlama sonrası lastik alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve emniyete haber verdi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri köpükle yangına müdahale etti. Ekiplerin 20 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Tokat Sivas kara yolunun tek şeridi ekiplerce bir süre trafiğe kapatıldı.

Mahalle sakini Necmettin Demirden AA muhabirine, "Büyük bir patlama sesi çıktı. Biz bomba atıldı sandık korktuk. Baktık tırın tekeri patlamış. İnşallah başka sıkıntılar olmaz." dedi.